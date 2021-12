Les confidences d'Ander Herrera sur les mauvais débuts de Lionel Messi et Sergio Ramos au PSG

Recrues phares du dernier mercato estival du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos et Lionel Messi déçoivent fortement pour le moment. La Pulga n’a marqué qu’un but en Ligue 1 et pèse très peu sur le jeu parisien. De son côté, l’ancien défenseur du Real Madrid n’a joué que trois officiels avec les Rouge-et-Bleu depuis juillet dernier et semble physiquement incapable d’enchaîner plus d’un match.

Interrogé par Mundo Deportivo, Ander Herrera s’est pourtant montré optimiste. « Il est habitué à se sentir important, à jouer et à diriger, cela n'a pas dû être facile. Il s'entraîne maintenant depuis deux ou trois semaines à un niveau fantastique et nous sommes optimistes. Cela se voit dans son caractère et dans le bonheur qu'il dégage. » Quant au cas Messi, Herrera se montre clairement plus prudent dans ses réponses.

Herrera prudent avec le cas Messi

Dans un premier temps, l’Espagnol assure que l’Argentin n’aura aucun mal à s’adapter au championnat français. « Les joueurs du niveau de Messi raccourcissent le temps d'acclimatation. Il jouera de la même manière en France, en Espagne, au Japon ou à Madagascar. Il fonde son style sur le ballon, sur la compréhension, sur le déséquilibre. Je veux démanteler ce mythe selon lequel il y a beaucoup de différence entre les ligues. Les bons sont bons partout. » Mais quand le journaliste lui demande si le Barça manque à Messi, Herrera sent venir le piège.

« Quoi que vous disiez, la presse va en faire ses gros titres. Pas seulement à Mundo Deportivo mais partout. Je préfère ne pas répondre. Ce que je dis, c'est qu'il a le Barça dans son cœur, qu'un jour il y reviendra, mais pour le moment il s'amuse et veut gagner au PSG. Parfois, nous avons vu la meilleure version de Leo, comme contre City à domicile, mais je pense que c'est aussi la responsabilité de tous ceux qui l'entourent. Nous devons nous mettre à son service pour en tirer le meilleur parti. » Au travail alors.