Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 23e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui figure largement en tête. Néanmoins, l'attaquant polonais est blessé et n'a pas pu participer à la victoire des siens contre le RB Leipzig (1-0). Il dispose d'un bilan toujours aussi impressionnant de 35 buts en 25 matches.

Juste derrière, on retrouve Paul Onuachu qui grimpe tout doucement et a inscrit désormais 26 buts en 31 matches. L'attaquant nigérian de Genk a trouvé la faille ce lundi contre l'OH Louvain (victoire 3-2) en inscrivant le dernier but des siens. L'écart avec Robert Lewandowski reste toutefois toujours aussi important. Enfin, le podium est complété par Cristiano Ronaldo. Meilleur buteur de Serie A, le buteur portugais Cristiano Ronaldo reste sur une nouvelle réalisation. Ce samedi lors du derby de Turin (2-2), il a arraché en fin de rencontre le match nul. Il est désormais crédité de 24 buts en 25 matches de championnat. La quatrième place revient au Grec Georgios Giakoumakis. Le buteur du VVV Venlo est resté muet contre le FC Groningue (défaite 1-0) mais reste bien placé avec 24 buts en 26 matches.

Patson Daka et Lionel Messi en embuscade

Actuellement en grande forme, Patson Daka marche sur l'eau avec le Red Bull Salzbourg en cette fin de saison. Le buteur zambien a bien débuté les play-offs dans le championnat autrichien puisqu'il a vu triple contre le Sturm Graz (3-1). Un triplé qui lui permet de compter 23 buts en 19 matches. En sixième place, on retrouve Lionel Messi avec 23 buts en 26 matches de Liga. L'attaquant argentin pourra poursuivre sa remontée au classement ce soir contre le Real Valladolid. Efficace cette saison, André Silva suit en septième position avec 22 buts en 25 matches. Contre le Borussia Dortmund, il a marqué le but de la victoire avec l'Eintracht Francfort (2-1). Un autre joueur de Bundesliga suit, il s'agit d'Erling Braut Håland. Le Norvégien a inscrit 21 buts en 22 matches mais il est resté muet avec le Borussia Dortmund lors de la défaite contre l'Eintracht Francfort (2-1).

Un Français se hisse en neuvième position, il s'agit de Thomas Henry. L'attaquant de Louvain vient d'inscrire son 21e but de la saison contre Genk malgré la défaite des siens (3-2). Muet avec le PSG contre Lille (défaite 1-0), Kylian Mbappé est dixième avec 20 buts en 26 matches. Romelu Lukaku (Inter Milan) qui comptabilise aussi 20 buts échoue à la onzième place. Harry Kane (Tottenham), Gerard Moreno (Villarreal) et Luis Suarez (Atlético de Madrid) suivent avec 19 réalisations. Aaron Boupendza (Hatayspor), Luis Muriel (Atalanta), Karim Benzema (Real Madrid) et Mohamed Salah (Liverpool) comptent 18 buts. Wout Weghorst (Wolfsbourg) et Gianni Bruno (Zulte Waregem) sont en embuscade avec 17 réalisations.

Le classement des top buteurs européens le 5 avril 2021 à 21h

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 35 buts en 25 matches (2103 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 26 buts en 31 matches (2454 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 24 buts en 25 matches (2103 minutes)

4) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 24 buts en 26 matches (2262 minutes)

5) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 23 buts en 19 matches (1351 minutes)

6) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 23 buts en 26 matches (2212 minutes)

7) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 22 buts en 25 matches (2143 minutes)

8) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 21 buts en 22 matches (1872 minutes)

9) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 21 buts en 29 matches (2599 minutes)

10) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 20 buts en 26 matches (1954 minutes)