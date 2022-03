Real Madrid : la signature de Kylian Mbappé bouclée la semaine prochaine !

La suite après cette publicité

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre fin la semaine prochaine. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions au Santiago-Bernabéu (3-1), le Real Madrid devrait profiter de la situation fragile du club de la capitale en interne pour boucler son objectif principal : la signature de l'attaquant français avant la fin de la saison.

Et si le quotidien sportif L'Equipe évoquait dans son édition du vendredi que l'avenir du Parisien de 23 ans devrait rapidement revenir sur le devant de la scène, le journal espagnol Marca s'avance encore plus sur ce dossier et affirme même que le contrat le liant à la Maison Blanche va être finalisé... dès la semaine prochaine !

L'officialisation en fin de saison

Dans sa Une prévue pour ce samedi 12 mars, le quotidien espagnol affirme que l'intention du Real Madrid est de «trouver un accord avec le champion du monde 2018 avant vendredi prochain.» Les négociations entre les deux parties se seraient intensifiées ces derniers jours, ce qui permettrait à Florentino Perez d'atteindre son objectif principal pour le prochain mercato estival très rapidement.

De plus, la publication madrilène ajoute quelques chiffres concernant son contrat : on parle d'une prime à la signature entre 60 et 80 millions d'euros et un salaire annuel estimé à 25 M€ pour le Bondynois. Soucieux du temps et des formalités, le Real Madrid ne devrait officialiser son arrivée qu'à la fin de la saison, cet été donc. Néanmoins, selon nos informations, Kylian Mbappé n'a encore rien signé avec le club merengue.