PSG : le Real Madrid va passer à l'action pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

«Ce que l’on peut me souhaiter pour 2022 ? La santé, le bonheur et plein de titres avec le PSG et l’équipe nationale», voici ce que déclarait le Bondynois au début de l'année civile. La santé ? Force est de constater que tout va pour le mieux mais pour le reste... Leader technique incontestable du PSG, l'attaquant international français (53 sélections, 24 buts) continue de porter, tant bien que mal, le secteur offensif parisien. Auteur de 25 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'ancien Monégasque s'est par ailleurs une nouvelle fois distingué contre le Real Madrid, club qui rêve de le recruter l'été prochain.

Buteur à l'aller comme au retour, Mbappé n'a cependant pas pu éviter le marasme des siens. Un dénouement terrible qui pousse inévitablement le numéro 7 du club de la capitale vers la sortie, d'autant plus à l'heure où Madrid lui fait plus que les yeux doux. «Je ne crois pas qu’une décision aussi importante sera conditionnée par un match ou une double opposition à élimination directe. C’est un garçon intelligent, mature, avec une capacité d’analyse énorme, qui sait très bien ce qu’il veut faire de son avenir, qui a beaucoup de gens dans son entourage qui le conseillent très bien, j’en suis sûr», assurait, à ce titre, Pochettino dans un entretien à la radio espagnole Cadena Ser avant de croiser le fer avec les Merengues. Toujours aussi sûr de vous coach Pochettino ?

Au Real Madrid, l'heure a sonné pour Kylian Mbappé !

Et pour cause. Tant le résultat que la manière, l'affront vécu par les Parisiens au Santiago-Bernabéu ne semble avoir comme issue que de renforcer les interrogations de KM7 dans la capitale française. Irréprochable face au Real, Mbappé n'a pu empêcher l'élimination et cette dernière marque forcément un coup d'arrêt dans sa saison, lui qui prévoyait encore récemment de tout rafler aux côtés de ses coéquipiers. Comment ne pas penser également à ses ambitions de soulever prochainement le Ballon d'Or ? Oui, cette sortie prématurée en C1 joue indéniablement dans son avenir et le Real Madrid ne s'y trompe malgré l'appel à l'union sacrée faite par Mbappé, ce jeudi : «la Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoiqu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. ICI C’EST PARIS».

Dans son édition du jour, L'Equipe rappelle à ce titre que l'avenir de Kylian Mbappé devrait très rapidement revenir sur le devant de la scène. En effet, si, par respect (bien qu'autorisés à le faire au regard du règlement et de la situation contractuelle du Bondynois), les Madrilènes avaient temporisé du fait du huitième de finale de LDC opposant les deux clubs, nul doute que les dirigeants merengues vont désormais passer la vitesse supérieure. A ce titre, le quotidien précise d'ailleurs que le Real Madrid avait d'ores et déjà prévu de relancer les négociations avec Mbappé à l'issue de ce huitième de finale retour. Comprenez donc que la lutte finale a déjà débuté et au regard du contexte sulfureux régnant actuellement au PSG (Pochettino sur le départ, Nasser al-Khelaïfi et Leonardo frustrés), l'élimination en terres madrilènes pourrait avoir des effets bien plus dévastateurs que prévu. Le Real va attaquer, Kylian Mbappé va décider et le PSG, lui, prie déjà.