FC Barcelone : vers un nouveau débat autour de Gavi ?

La suite après cette publicité

Il n’y a pas le feu au lac, mais cette situation n’est pas passée inaperçue. Au coeur d’un très long feuilleton concernant son avenir au FC Barcelone, Gavi (19 ans) a beaucoup fait parler de lui. Alors qu’il avait prolongé avec le club catalan, les difficultés financières des Culés avaient annulé son contrat (il avait retrouvé son conrat de joeuur d’équipe réserve), le rendant disponible à coup 0 cet été.

Chelsea, le Bayern Munich et même le Paris Saint-Germain ont tenté leur chance avec le jeune talent espagnol. En vain. Amoureux et fidèle à son club de coeur, Gavi a repoussé toutes ces avances, préférant attendre que la situation économique du Barça s’améliore. Pari gagnant puisque Joan Laporta a réussi à encaisser les liquidités suffisantes pour pouvoir enregistrer certaines recrues et valider les prolongations actées, dont celle du numéro 6.

À lire

Les négociations avancent très vite entre le FC Barcelone et l’Atlético pour João Félix

Gavi, 5e dans la hiérarchie du milieu ?

Cependant, AS croit savoir que le cas Gavi pourrait à nouveau faire parler. Selon le quotidien espagnol, la pépite catalane pourrait n’être que le cinquième choix au milieu de terrain. Un constat dressé depuis le choix de Xavi de le faire démarrer la première journée de Liga sur le banc face à Getafe. L’entraîneur du Barça joue avec un milieu à quatre et, pour le moment, il choisit d’autres hommes.

La suite après cette publicité

Frenkie de Jong et Pedri sont intouchables, d’autant que le Hollandais est l’un des vice-capitaines de l’équipe. Ilkay Gündogan est la recrue phare de cet été, tandis que l’autre renfort du milieu, Oriol Romeu, est certes moins clinquant, mais Xavi l’a titularisé durant la présaison et contre Getafe. Et ce vendredi, en conférence de presse, le coach catalan n’a pas tari d’éloges à son sujet.

«Je suis très satisfait d’Ori. Il est équilibré en défense et il est très habile sur le terrain. C’est un joueur très mature, un leader, obsessionnel dans son travail. C’est une excellente recrue pour le club». La composition du onze blaugrana sera donc très surveillée lors de la réception de Cadiz. Car une chose est sûre : Gavi ne se contentera pas de ce rôle de cinquième milieu remplaçant.