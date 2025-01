Emmanuel Agbadou file à Wolverhampton

Il y a quelques jours, nous vous indiquions que le solide défenseur ivoirien du Stade de Reims Emmanuel Agbadou allait quitter Reims pour filer en Premier League direction Wolverhampton. Le tout, en échange d’un chèque d’environ 20 M€ et un contrat de 4 ans. Eh bien, ce jeudi, le transfert a été officialisé par le club anglais.

«Les Wolves ont fait du défenseur central et capitaine du Stade de Reims Emmanuel Agbadou leur première recrue sous Vitor Pereira. L’international ivoirien, qui rejoint le club pour un contrat de quatre ans et demi comprenant une option supplémentaire de 12 mois, arrive après avoir passé les deux dernières saisons et demie à jouer régulièrement en Ligue 1», peut-on lire dans le communiqué du club.