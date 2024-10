Le Real Madrid s’agace contre les riverains du Bernabéu

C’est la guerre entre le Real Madrid et l’association du voisinage du nouveau bernabéu. Furieux des travaux et du bruit provoqués par la rénovation de l’antre merengue, les riverains du célèbre stade ont multiplié les actions en justice. De quoi obliger la Casa Blanca à stopper les concerts prévus et la construction de deux parkings. Mais ce soir, le Real Madrid a tapé du poing sur la table.

« Le Real Madrid C. F., compte tenu de la diffusion d’informations catégoriquement fausses par l’« Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu », dans le cadre de la procédure préliminaire 2034/2024 du tribunal d’instruction de Madrid n° 53, et publiées par divers médias, tient à déclarer ce qui suit :

1. que le Real Madrid dispose et a toujours disposé de la licence municipale d’activité et d’exploitation correspondante, qui couvre pleinement la tenue d’événements sportifs au stade Santiago Bernabéu. En outre, il est absolument faux de dire que le Real Madrid exerce ou a exercé son activité sportive en vertu d’une licence expirée, ni que cette licence a été utilisée par des tiers de manière trompeuse devant une quelconque administration publique.

2. Les concerts qui ont eu lieu au stade Santiago Bernabéu ne requièrent pas l’octroi d’une licence municipale, mais d’une autorisation administrative qui, le cas échéant, est accordée aux promoteurs musicaux de chaque événement par le secteur des loisirs et des divertissements publics de la Communauté de Madrid, conformément à la loi 17/1997, du 4 juillet 1997, sur les loisirs et les divertissements publics de la Communauté de Madrid. Tous les concerts organisés au stade Santiago Bernabéu ont fait l’objet d’une telle autorisation, accordée dans chaque cas par la Communauté de Madrid à chacun des promoteurs de chaque événement.

3. Que le Real Madrid travaille activement, avec la Communauté de Madrid et la mairie de Madrid, à la durabilité et à la coexistence afin que les activités du stade Santiago Bernabéu soient menées dans le plein respect, non seulement de la loi, mais aussi de l’environnement et du voisinage.

4. Le club regrette que l’« Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu », en plus de se montrer étrangère aux efforts du Real Madrid pour garantir les intérêts de ce groupe, transmette malicieusement et sciemment aux organes juridictionnels et à l’opinion publique des informations qui sont catégoriquement contraires à la vérité. »