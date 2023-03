Arsenal-Everton : les compositions officielles

En match de retard de la septième journée de Premier League, Arsenal accueille Everton à partir de 20h45 à l’Emirates Stadium (un match à suivre en direct sur FM). Leaders du championnat d’Angleterre avec 57 points, les hommes d’Arteta ont l’occasion de recreuser l’écart sur Manchester City (55 points) en cas de succès face aux Toffees, dix-huitièmes de PL avec seulement 21 unités au compteur.

Pour cette rencontre, les Gunners sont toujours privés de Gabriel Jesus et Elneny. Arteta fait confiance à l’équipe qui s’est imposée à Leicester (1-0) samedi. Trossard est préféré à Nketiah devant avec Martinelli et Saka à ses côtés. Jorginho poursuit l’intérim de Partey, sur le banc, au milieu et la charnière Saliba-Gabriel mène la défense des Gunners. Côté Everton, Dyche lui doit toujours composer sans Calvert-Lewin, Garner, Patterson et Townsend mais reste fidèle au 4-3-3 avec le Français Maupay devant et des anciens pensionnaires de la Ligue 1 comme Doucouré (Rennes), Gueye (PSG) et Onana (Lille) au milieu.

Les compositions officielles

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Jorginho, Xhaka - Saka, Trossard, Martinelli.

Everton : Pickford - Coleman, Tarkowski, Keane, Mykolenko - Doucoure, Gueye, Onana - Iwobi, Maupay, McNeil.