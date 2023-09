Majorque-Barça : un show de gogo-danceuses en tribunes fait polémique !

Polémique pour le moins insolite en Espagne. Mardi, l’équipe de Majorque accueillait le FC Barcelone, dans le cadre de la septième journée de Liga. La rencontre s’est conclue sur un match nul 2-2. Mais ce qui fait parler ces dernières heures ne s’est pas produit sur la pelouse, mais en tribunes…

La suite après cette publicité

Effectivement, plusieurs supporters présents au stade de l’équipe insulaire ont pu filmer une drôle de scène dans les tribunes VIP de Son Moix. On y voit notamment des gogo-danceuses se trémousser. C’est effectivement un des "privilèges" dont bénéficient les invités de renom ou les fans en mesure de payer très cher pour ces places. Il n’en fallait pas plus pour que, très vite, les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire et que la polémique ne commence à enfler de l’autre côté des Pyrénées…