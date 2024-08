Caen : Kylian Mbappé a choisi son nouveau directeur technique

Cela en avait étonné plus d’un, mais Kylian Mbappé est bien devenu le nouveau copropriétaire du SM Caen en rachetant les parts de l’Américain Oaktree, à travers son fonds d’investissement Coalition Capital. Pour environ 15 M€, le nouvel attaquant du Real Madrid détient 80% des parts de l’institution normande et est devenu le plus jeune propriétaire d’un club de football européen. S’il ne sera logiquement pas dans les bureaux du club, le capitaine des Bleus se veut impliqué dans le projet.

Selon RMC Sport, Gérard Prêcheur a parlé directement à Kylian Mbappé lors d’une rencontre à Paris, lui qui avait déjà pu croiser l’attaquant de 25 ans dans les locaux du Paris Saint-Germain, lorsqu’il était entraîneur des féminines parisiennes jusqu’en septembre dernier. Et l’ancien entraîneur de l’équipe féminine de l’OL et du PSG va maintenant devenir le nouveau directeur technique du SM Caen.