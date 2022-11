Manchester United : Cristiano Ronaldo s'est-il trompé dans sa communication ?

La suite après cette publicité

«Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur». Des mots forts - utilisés par Cristiano Ronaldo au cours de son entretien accordé journaliste au britannique Piers Morgan - résumant à eux-seuls les vertiges actuellement traversés par le quintuple Ballon d'Or. Au sommet du football mondial pendant de nombreuses années, l'attaquant international portugais (191 sélections, 117 buts) se voit, aujourd'hui, requalifié par son entraîneur, Erik ten Hag. Symbole de cette perte d'influence, CR7 a, d'ores et déjà, débuté huit rencontres de Premier League dans la peau d'un remplaçant. Son plus haut total depuis l'exercice 2005/2006. Plus qu'un come-back manqué du côté de Manchester United, ce difficile retour sur Terre provoque, surtout, une profonde sensation de mal-être pour celui qui a toujours défié les lois de la gravité.

Une sortie médiatique justifiable

Frustré et amer, CR7 s'est donc assis sur le fauteuil couleur sable de Piers Morgan pour livrer sa vérité. Celle d'une star blessée où l'unique malédiction de son immense carrière se trouve dans sa propre mentalité. Celle d'un champion arrivé au sommet de son sport. Celle, aussi, d'un phénomène mondial n'acceptant pas de crouler sous le poids de ses 37 années. Une mentalité rendant ainsi sa descente beaucoup plus laide qu’elle ne devrait l’être. Incapable d’accepter le déclin de ses propres capacités, l'ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus Turin a finalement décidé de régler ses comptes et les cibles sont nombreuses. De Manchester United à Erik ten Hag en passant par la famille Glazer, Ralf Rangnick ou encore d'anciennes stars mancuniennes, le champion d'Europe 2016 n'a épargné personne.

«Pour être honnête, quand je suis venu, je pensais que les choses avaient changé, car j'étais parti il y a 13 ans. Je pensais que tout serait différent, les technologiques etc. J'étais surpris négativement, car tout était pareil. L'instabilité du club m'a surpris. L'heure s'est arrêtée là-bas. Je ne m'attendais pas à ça», a notamment assuré le joueur formé au Sporting au sujet de son retour à Old Trafford avant de s'en prendre à son coach, Erik ten Hag : «je ne cache pas que la relation avec le coach n'est pas bonne. Je suis honnête. Il ne me respecte pas de la façon dont je le mérite. L’entraîneur n’avait pas de respect pour moi. C’est pourquoi la relation est comme ça. Il n’arrête pas de dire dans la presse qu’il vient me voir, qu’il m’aime, blablabla. Mais ce n’est que pour la presse. Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour toi».

Le résultat de facteurs sportifs et extra-sportifs !

Touché émotionnellement, qui plus est après le décès de son fils nouveau-né le 18 avril dernier, Cristiano Ronaldo s'en est également pris à ses propres coéquipiers, fustigeant, à ce titre, la mentalité de la jeunesse mancunienne. «Mes conseils pour les jeunes ? Moi je pense que les meilleurs conseils, c'est d'être un exemple. Je suis là tous les matins, le premier ici et le dernier à partir. Les détails parlent d'eux même. J'aime diriger en étant en exemple. Est-ce qu'ils me suivent et m'écoutent ? Certains oui, mais la plupart s'en foutent. Mais ça ne m'étonne pas. Ils n'auront pas ma longévité, c'est impossible». Autant de déclarations explosives résumant l'état de ras-le-bol dans lequel se trouve le natif de Funchal. Une sortie inédite amenant, également, de nombreuses interrogations quant au fond et à la forme de cette communication choc.

Cristiano Ronaldo est-il victime d'une institution mancunienne défaillante ? S'est-il trompé en revenant à Manchester United ? La forme du Portugais a-t-elle baissée à cause du manque de respect perçu ? Le quintuple Ballon d'or est-il suffisamment valorisé ? CR7 est-il simplement rattrapé par l'âge et une baisse intrinsèque de ses qualités de footballeur ? Une part de vérité réside, sans aucun doute, dans la réponse à toutes ces questions. A ce titre, l'ancien Merengue paie, en effet, les limites observées du côté d'Old Trafford ces dernières saisons. Que ce soit dans l'instabilité sportive - considérez, ici, la valse des entraîneurs depuis le départ de Sir Alex Ferguson - ou dans le manque de cohérence du board mancunien, les Red Devils, cinquièmes de Premier League, semblent à des années lumières de leur plus beaux jours.

Dépassé sur la scène européenne, bien que qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa où ils retrouveront le FC Barcelone, Manchester United ne dispose pas, non plus, du jeu le plus adéquat pour CR7 et ses 37 printemps. En effet, ce dernier a rejoint une équipe connue pour son football de contre-attaque rapide et il semblait clair qu’il pourrait perturber le plan tactique du Batave. Par ailleurs, la Premier League est moins réputée pour prolonger les carrières, contrairement à la Serie A et aux exemples Zlatan Ibrahimovic ou Francesco Totti. Un constat qui amène donc à se demander si le choix du cœur effectué par Ronaldo n'était pas promis à l'échec dès le départ, et ce malgré l'enthousiasme crée par les arrivées de Jadon Sancho et Raphael Varane.

Des mots forts et quelques maladresses...

Placé dans des conditions sportives inconfortables, CR7 a malgré tout inscrit 24 buts et délivré 3 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues la saison passée. Un bilan honorable malgré la piètre performance collective des siens, sixième après 38 journées. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis l'arrivée de Ten Hag et auteur de trois petits buts seulement depuis le début de cet exercice, Cristiano Ronaldo a finalement craqué. Dès lors, si le fond de ses propos tenus restent entendables au regard des éléments avancés ci-dessus, la forme, elle, interroge. Au-delà du fait qu'il risque d'en payer - logiquement - les conséquences puisque Manchester United aurait décidé, selon le Daily Mail, d'entamer des démarches juridiques contre lui pour rupture de contrat, le timing de cette sortie médiatique pose questions.

Placé dans le groupe H en compagnie du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud lors du Mondial qatari, le Portugal s'apprête, en effet, à faire son entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions. Si l'ensemble de la Seleção ne semble guère perturbée par la tempête médiatique causée par les déclarations de CR7, cet entretien impacte, malgré tout, la préparation portugaise. Présent en zone mixte au sortir de la rencontre entre le Portugal et le Nigéria (4-0) ce jeudi, Bruno Fernandes s'est, à ce titre, exprimé au sujet des rumeurs de tensions existantes entre lui et Cristiano Ronaldo, après la parution d'un échange semblant plutôt froid entre les deux hommes. Par ailleurs, les propos virulents tenus par le Portugais pose la question de l'exemplarité.

Comment les jeunes joueurs tels que Garnacho doivent-ils se sentir en regardant cette interview ? Connu pour ses capacités à montrer la voie aux plus jeunes joueurs d'un effectif, CR7 semble, cette fois-ci, s'être laissé dépasser par l'émotion (certains y verront un acte de bravoure dans un monde où la langue de bois et le politiquement correct est souvent dénoncé). Par ailleurs, si la critique faite par le Portugais sur la gestion des propriétaires risque d'être bien reçue par les fans mancuniens, la plupart des supporters de Manchester United soutiennent, aujourd'hui, Erik ten Hag. Ainsi, à l'heure où l'ancien de la Juve brosse un tableau très sombre de la situation, le Batave peut lui se défendre d'un bilan plus qu'honorable depuis son arrivé sur le banc des Red Devils (14 victoires en 21 matchs toutes compétitions confondues). Avec cette nouvelle sortie fracassante, CR7 rend alors son départ de Manchester United inévitable mais donne également à ses détracteurs le moyen de dégrader, un peu plus, son image. Blessé dans son ego, Cristiano Ronaldo a, malgré tout, envoyé un message à son coach et au reste du monde : «Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur».