Real Madrid : la drôle d'attitude de Vinicius Junior avec Kylian Mbappé

La confiance. C'est probablement l'élément clé qui explique l'excellente saison réalisée par Vinicius Junior, lui dont les premiers pas à Madrid avaient souvent été critiqués par la presse et les supporters, notamment à cause d'un certain déchet dans son jeu. Mais le Brésilien a su progresser et s'améliorer dans le dernier geste notamment, devenant un des principaux artisans de la bonne saison de son équipe.

Et comme l'indique Marca, il n'a pas été déstabilisé par la possible arrivée de Kylian Mbappé, qui ne s'est finalement pas produite. Tout au long du feuilleton, le joueur n'a jamais vu le Français comme un concurrent pour son poste, mais comme un joueur avec lequel il allait jouer. Pour lui, le joueur du PSG ne venait pas prendre sa place.

Mbappé aurait dû se faire une place

« Il faudra lui faire une place, à gauche c'est occupé », lançait-il notamment à ses coéquipiers lors des entraînements à Valdebebas, sur le ton de la rigolade, comme le rapporte le média madrilène. Tout le tintamarre médiatique autour de Mbappé ne l'a pas déstabilisé, bien au contraire, et l'a même boosté. Jamais le Brésilien ne s'est inquiété, conscient qu'il fait partie des patrons de l'équipe et que c'est le Français qui aurait dû s'adapter.

Et au club, on compte bien le récompenser. Il va ainsi signer un contrat jusqu'en 2027, avec une belle augmentation salariale à la clé, récompensant son nouveau statut de star. Sa clause libératoire serait même d'un milliard d'euros, afin de s'assurer que personne ne vienne toquer à sa porte. Florentino Pérez n'a pas eu Kylian Mbappé, mais il peut clairement se consoler avec Vinicius...