Benfica : Julian Draxler justifie son choix

La suite après cette publicité

Depuis le début de l'été, Julian Draxler était dans la liste des indésirables au PSG. Et si lors des dernières saisons, le club de la capitale n'a jamais réussi à se séparer de l'international allemand, cette fois-ci, c'est chose faite. L'ancien de Schalke a été prêté une saison à Benfica. Un choix motivé par l'envie pour le joueur de gagner du temps de jeu en club avant le Mondial qui arrive. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué dans des propos relayés par O Jogo.

«C'est un grand club, avec une grande histoire. J'avais besoin de plus de temps de jeu qu'à Paris. C'est le club parfait pour moi, pour jouer du bon football et me retrouver. Je suis très heureux d'être dans un grand club comme Benfica. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, nous aurons un bon groupe cette saison et nous participerons aux différentes compétitions.»