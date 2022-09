Le PSG prête Julian Draxler à Benfica !

La suite après cette publicité

Une grande lessive. Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de pousser vers la sortie un paquet de joueurs. Avec certains, les pensionnaires du Parc des Princes ont souhaité utiliser la manière forte. En effet, ils ont mis en place un loft avec des éléments mis à l'écart du groupe professionnel afin qu'ils comprennent bien qu'ils n'entrent plus dans les plans de l'écurie francilienne. Un groupe d'indésirables auquel appartenait Julian Draxler.

En effet, l'Allemand a été invité à s'en aller par la direction parisienne. Sous contrat jusqu'en 2024, le footballeur âgé de 28 ans n'a jamais vraiment été à la hauteur des attentes. L'ancien joueur de Schalke cherchait donc un nouveau point de chute, conscient qu'il n'aurait pas assez de temps de jeu à Paris et que cela pourrait le bloquer pour participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, son objectif prioritaire.

Benfica pour se relancer

Mais malheureusement, ça ne s'est pas bousculé au portillon. Peu de clubs ont tenté le coup pour le joueur qui dispose d'un salaire plus que confortable dans la capitale (5,2 millions d'euros brut par an) et qui d'ailleurs réclamé un gros chèque pour s'en aller avant la fin de son contrat à Paris. Draxler pensait donc rester chez les Franciliens, lui qui privilégiait d'ailleurs un retour en Allemagne. Et finalement, Benfica a décidé de le recruter.

Lassés d'attendre Houssem Aouar (OL), les Portugais ont foncé sur le milieu du PSG hier. Et tout le monde s'est rapidement mis d'accord pour qu'il arrive sous la forme d'un prêt payant d'une saison. Benfica vient d'officialiser la nouvelle. Une nouvelle aventure pour Julian Draxler qui va pouvoir se relancer.