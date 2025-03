AC Milan : l’avenir du flop Sérgio Conceição est déjà scellé !

L’AC Milan a déjà les yeux tournés vers sa restructuration. Plusieurs cadres comme Mike Maignan, Théo Hernandez et Rafael Leao sont en danger. Les propriétaires cherchent un nouveau directeur sportif avec Fabio Paratici, comme nous vous le révélions en exclusivité. Mais pour Sérgio Conceição, il existe aussi un risque de le voir plier bagages. Il est parfaitement conscient qu’une grande partie de ses chances de rester sur le banc milanais au-delà de la fin de cette saison dépend de sa capacité à atteindre ou non la quatrième place du classement, qui lui garantirait une participation à la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais les dernières débâcles inquiétantes de l’équipe des Rossoneri - l’élimination en barrages de la Ligue des Champions face à Feyenoord et les défaites contre le Torino et Bologne - ont fait sonner l’alarme quant à la manière dont Rafael Leão et ses coéquipiers peuvent conclure une saison qui a jusqu’à présent été loin de répondre aux attentes.

Et les premières questions se posent quant à savoir si l’entraîneur portugais sera capable de terminer le championnat sans un cinglant licenciement. Le changement de direction à venir pourrait ainsi signifier des modifications niveau staff technique mais Conceição veut y croire encore : «gagner, gagner, gagner. C’est ce que nous voulons. Nous connaissons la responsabilité du moment. Nous savons ce qui est arrivé à cause de nos erreurs ou des erreurs de quelqu’un que nous ne pouvons pas contrôler et nous devons travailler sur ce que nous contrôlons. On ne peut pas s’accrocher aux petits malheurs, la vie est ainsi. C’est mon travail et celui de mon staff. Nous avons gagné un titre, on peut aussi le sous-estimer, mais un titre est important. Nous pouvons gagner la Coupe d’Italie. Ensuite, il y a douze matchs à jouer. Nous devons avoir cette mentalité à 100%. Ces crises passeront avec le travail», a-t-il déclaré. L’affiche face à la Lazio peut déjà être décisive.

Plus que jamais sur la sellette

L’information avait déjà circulé la semaine dernière. Le Corriere della Sera précisait que la position du successeur de Paulo Fonseca deviendrait plus délicate et dangereuse si deux résultats négatifs devaient arriver contre Bologne et la Lazio. Le premier joker a déjà été grillé contre les Rossoblù puisque les Milanais ont chuté (2-1). Ce dimanche soir, l’AC Milan devra rebondir face aux Laziali. Un nouvel échec pourrait marquer la fin prématurée de l’aventure de Sérgio Conceição à San Siro. L’entraîneur portugais avait d’ailleurs laissé sa colère éclater : «Tous les jours, les gens parlent de ma situation et ce n’est pas juste. Je sais ce que je veux, je sais ce que je peux faire, je vois beaucoup de gens parler de moi mais la situation est simple : si je dois partir, ils me disent 'tu n’es plus nécessaire’, je prends ma valise et je pars sans demander un seul euro de plus. Je ne viens pas de nulle part : j’ai presque 100 matchs en Ligue des champions, j’ai gagné 13 trophées, mais tous les jours, ils aiment parler de moi. Des entraîneurs qui me critiquent le jour du match. J’ai une famille, j’ai des gens proches de moi et ils voient beaucoup de mauvaises choses sur moi et ce n’est pas juste. Désolé pour l’emportement». La haute direction milanaise n’a pas caché un certain malaise face aux mots forts, pleins de déception, mais aussi de résignation.

Un nouveau flop face à la Lazio, accompagné d’une prestation moins qu’optimale et dans un contexte de climat de contestation qui s’annonce assez fort à San Siro, n’exclut pas a priori de nouveaux rebondissements. Ces derniers jours, dans ce sens, des rumeurs ont commencé à circuler autour de Mauro Tassotti, actuel adjoint de Massimo Oddo dans la réserve Milano Futuro, comme intérimaire jusqu’à fin mai en attendant un gros nom comme Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi ou Maurizio Sarri. Pour rappel, Sérgio Conceição, en charge comme entraîneur de l’AC Milan depuis fin décembre 2024, a signé un contrat jusqu’en juin 2026 avec un salaire d’un million d’euros jusqu’au 30 juin, destiné à augmenter jusqu’à 2 millions en cas de maintien. Mais au moment de la signature, une clause a été insérée par les Rossoneri qui permet une résiliation anticipée dans le cas où, à la fin du championnat en cours, l’objectif minimum de qualification pour la prochaine Ligue des Champions ne serait pas atteint. Même une éventuelle victoire en Coupe d’Italie ne serait pas considérée comme suffisante pour sa confirmation. Le Diavolo milanais n’est plus du tout diabolique…