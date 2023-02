Juventus : Manuel Locatelli refuse de penser à la pénalité

Alors que la Juventus vit une saison bien étrange avec une pénalité de 15 points pour plus-values illégales, Manuel Locatelli préfère penser aux échéances à venir alors que les Bianconeri sont encore en lice en Coppa ainsi qu’en Europa League : «Dès que la sentence a été prononcée, nous nous sommes écrits, nous nous sommes parlés et nous sommes arrivés à la conclusion qu’il était inutile de penser s’ils allaient nous les rendre, le club s’en chargera, il nous suffit donc de penser seulement à marquer des points sur le terrain.»

«Dans les moments difficiles pour un club, les hommes sortent, nous sommes encore plus solidaires et il faut mettre le club devant, comme Chiellini et Bonucci nous l’ont appris», a alors conclu le milieu italien. Pour rappel, la Vielle Dame pourrait bien écoper d’une autre sanction.

