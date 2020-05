Sidney Govou n'est pas d'accord avec Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas s'est lancé dans une tournée médiatique quasi-permanente pour contester l'arrêt du championnat et l'établissement du classement qui fait de l'OL un 7e de Ligue 1. Mais ses prises de position agacent de plus en plus, que ce soit les fans, les présidents de clubs ou les observateurs. Même un ancien joueur de l'OL, en la personne de Sidney Govou, a exprimé son désaccord.

« J’aurais aimé une reprise du championnat, pouvoir regarder des matches, même à la télé. Mais le président Aulas fait fausse route en ne pensant qu’à lui-même », a déclaré l'ancien attaquant dans les colonnes du Progrès, assurant que la saison de l'OL ne pouvait pas lui prétendre à une meilleure place. « Ça dépasse le football. Je comprends son attitude, c’est un chef d’entreprise, mais de temps en temps, il faut penser à l’humain. Quant au classement, l’OL est quasiment à sa place, il faut arrêter de se mentir. En fonction de ce qu’on a vu sur le terrain, je ne pense pas que l’OL mérite mieux. Il restait dix matches, et on sait que le classement n’est bien sûr jamais le même à la fin, je l’ai vécu. Je pense que le club qui devrait le plus râler, c’est Lille, qui avait les capacités de passer devant Rennes. », a-t-il ainsi ajouté. Cela ne devrait pas faire plaisir au truculent Jean-Michel Aulas.