Villarreal : grosse épidémie dans le vestiaire avant d’affronter l’OM

Au football, on a souvent tendance à utiliser l’expression "se faire dessus" quand on parle d’une équipe qui joue la peur au ventre ou qui laisse filer un bel avantage à cause de problèmes au niveau mental. Et bien dans le cas de Villarreal, ce n’est pas au sens figuré mais bien au sens litéral qu’on peut utiliser cette si jolie expression. Comme l’indique Marca, le vestiaire du Sous-Marin Jaune est frappé de plein fouet par un virus estomacal.

De nombreux joueurs de l’effectif ont ainsi affiché des symptômes ces dernières heures, à quelques jours de ce match aller des huitièmes de finale de Ligue Europa face à l’Olympique de Marseille. Si Villarreal va bien mieux sur le terrain et retrouve des couleurs avant ce retour de Marcelino au Vélodrome, il y a donc de gros motifs d’inquiétude en interne…