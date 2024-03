Villarreal et Marcelino envoient un message très fort à l’OM !

Ce sont des retrouvailles qu’on aurait probablement voulu éviter, d’un côté comme de l’autre. Jeudi, l’Olympique de Marseille accueille Villarreal dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. L’occasion pour Marcelino de revenir à Marseille quelques mois après son départ précipité, qui avait tant fait parler à l’époque. Une situation difficile à gérer d’un point de vue mental pour lui, mais qui lui confère cependant un certain avantage dans la préparation du match, puisqu’il connaît très bien les joueurs phocéens.

La suite après cette publicité

Mais surtout, l’Olympique de Marseille peut se faire un peu plus de souci maintenant qu’au moment du tirage, puisque son futur rival européen a retrouvé un sacré niveau de forme. Il faut dire que les deux équipes sont sur des dynamiques assez positives. Comme l’OM, l’écurie entraînée par Marcelino retrouve des couleurs et a remporté ses deux derniers matchs de championnat. Le dernier, face à Granada ce dimanche après-midi, sur le lourd score de 5-1. Une victoire face à une équipe jouant le maintien certes, mais jusqu’ici, les Groguets gagnaient ces matchs avec énormément de difficulté. Et ça, c’est quand ils les gagnaient…

À lire

OM, C3 : Amine Harit prévient Marcelino

La patte Marcelino commence à faire effet

Lors de la journée précédente, Villarreal était venu à bout d’un client un peu plus costaud, avec un succès 3-1 sur la pelouse de la Real Sociedad, équipe qui dispute la Ligue des Champions. Si on va un peu plus loin, cela fait 7 journées de championnat que Villarreal n’a pas connu la défaite. Bien aidé par un Sorloth en feu - 4 buts sur ces 2 matchs - Marcelino est en train de redresser cette équipe. D’abord, en lui offrant une assise défensive retrouvée. Plus intense et plus compacte, l’équipe concède bien moins d’occasions qu’il y a quelques semaines encore.

La suite après cette publicité

Devant, c’est aussi plus fluide, et les quelques renforts hivernaux comme Gonçalo Guedes, Yerson Mosquera ou Bertrand Traoré (pas inscrit sur la liste UEFA cependant) font déjà effet. Cet équilibre, c’était la force du Villarreal de Marcelino de l’époque, et on est en train de retrouver peu à peu cette équipe très difficile à manœuvrer. « C’est un match (contre l’OM, NDLR) comme un autre, tous les matchs sont les mêmes. L’équipe est sur une bonne dynamique de jeu et de résultats, les adversaires créent peu d’occasions, nous marquent peu de buts, nous sommes contents. Ce sera un match difficile, mais nous sommes optimistes », a lancé le coach espagnol après la rencontre de dimanche. L’OM est prévenu, il aura un sacré client face à lui jeudi. Et c’est aussi le cas dans le sens inverse. De quoi imaginer un choc palpitant entre deux équipes en forme, alors que tout Marseille attend Marcelino avec le couteau entre les dents…