LdC : Mohamed Salah menace le Real Madrid

Liverpool-Real Madrid. Voici donc l'affiche de cette finale 2022 de l'UEFA Champions League. Un rêve pour Mohamed Salah, qui avait confié mardi soir vouloir affronter les Merengues au stade de France.

Hier soir, après la qualification des Espagnols, l'Egyptien a déjà lancé le match. «Nous avons un compte à régler», a publié sur Twitter Mo Salah, qui a fait référence à la finale de 2018 où il était sorti blessé après un contact avec Sergio Ramos. Les Merengues sont prévenus !

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78