Le Brésil veut doubler le Portugal pour s’offrir José Mourinho

La suite après cette publicité

Toujours sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024, l’entraîneur portugais José Mourinho est plus que jamais mentionné loin d’Italie. En effet, si la Fédération Portugaise de Football (FPF) continue d’insister pour rapatrier à la maison le Special One afin de prendre la relève de Fernando Santos à la tête de la sélection portugaise, la Confédération brésilienne de football (CBF) veut griller la priorité à ses comparses lusophones et offrir une belle proposition à José Mourinho avec l’objectif de panser les maux d’un Mondial qatari décevant avec cette élimination en quarts de finale contre la Croatie.

« Tout entraîneur veut travailler avec les meilleurs clubs et les meilleures sélections. L’équipe brésilienne est évidemment une équipe avec du succès et avec du talent. Quelle que soit la génération, le talent apparaît toujours. Mais je dois avouer que cela doit être difficile. Il y a un entraîneur à l’intérieur de chaque Brésilien, même chez les journalistes. Je pense que cela doit être un pays compliqué dans lequel travailler, mais aussi très passionnant. Comme j’ai toujours eu des postes difficiles, avec un niveau d’exigence élevé, cela me tenterait peut-être, oui. Mais je reconnais que l’équipe nationale brésilienne est souvent destinée à un entraîneur brésilien », avait déclaré l’actuel entraîneur des Giallorossi dans une interview en 2017 pour ESPN Brasil, quand il était à la tête du club anglais de Manchester United.

À lire

Le Portugal a un plan inédit pour faire venir José Mourinho

Une rencontre prévue avec Jorge Mendes ?

Le nouveau président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues a engagé des intermédiaires avec la mission de sonder la disponibilité des meilleurs entraîneurs du monde. Selon les informations du quotidien italien La Repubblica, José Mourinho fait bien partie de cette liste : la CBF a d’ores et déjà contacté l’agent portugais du Special One, le très célèbre et puissant Jorge Mendes dans le but de nouer de premiers liens et de présenter le projet que souhaite lui proposer l’instance brésilienne. Pour succéder à Tite, la Seleção sud-américaine continue de viser du lourd après les démentis et autres refus de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

Autre point important que précise le journal transalpin : la relation entre José Mourinho et la direction du club romain s’est « refroidie » ces derniers mois et le prochain mercato serait décisif dans l’avenir de l’entraîneur portugais à Rome. Il exige des renforts de marque pour jouer les premières places en Serie A, lors de la dernière saison de son contrat.