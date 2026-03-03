Galatasaray : Victor Osimhen affole déjà le mercato

C’est une denrée devenue extrêmement rare sur le marché des transferts : un véritable numéro 9, capable de garantir plus de 10 buts par saison en championnat avec une régularité métronomique depuis sept ans. À 27 ans, Victor Osimhen est dans la fleur de l’âge, au zénith de sa forme. Et les chiffres donnent le vertige.

La suite après cette publicité

Après une première saison turque stratosphérique bouclée avec 37 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues, le pilier du Nigeria (50 sélections, 35 buts) remet le couvert. Pour sa deuxième grosse saison sous les couleurs du "Cimbom", il affiche déjà un bilan affolant : 10 buts en Süper Lig et surtout sept réalisations en huit rencontres de Ligue des Champions, dont un but décisif qui a précipité l’élimination de la Juventus de la C1. De quoi relancer la machine à rumeurs à quelques mois du mercato estival.

Vincent Kompany en pince pour lui, Galatasaray verrouille

Acheté à prix d’or (75 M€) l’été dernier après un prêt réussi, l’ex-attaquant du Napoli est lié à Galatasaray jusqu’en juin 2029. Évidemment, la direction stambouliote est ravie de son investissement et n’a absolument aucune envie de s’en séparer. Mais quand un cador européen toque à la porte, la donne peut changer.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le profil du joueur – représenté par l’agence KBSport sur ce dossier – fait l’objet d’une très grosse réflexion du côté du Bayern Munich. L’entraîneur bavarois Vincent Kompany apprécie énormément l’ancien Lillois, dont il se souvient des débuts fracassants en Belgique du côté de Charleroi. La direction munichoise anticipe toutes les éventualités concernant le vieillissement d’Harry Kane (32 ans) et prépare activement sa succession.

Le PSG dit non, l’Arabie Saoudite recalée

Quid du reste de l’Europe ? Si Luis Campos connaît parfaitement le joueur pour l’avoir fait venir au LOSC, la porte du PSG est fermée. Les émoluments XXL d’Osimhen (20 M€ nets par an), mais aussi le prix envisagé pour un départ (de l’ordre de 150 M€) sont jugés rédhibitoires par la direction parisienne, sans oublier que Luis Enrique n’est pas spécialement emballé par le profil du Super Eagle.

La suite après cette publicité

Ailleurs, le calme plat règne. Manchester United, la Juventus ou encore l’Atlético de Madrid n’ont manifesté aucun intérêt récent. Reste l’Arabie Saoudite, toujours aussi chaude depuis l’été dernier pour l’attirer, mais qui se heurte au refus du joueur : la destination n’est pas une priorité pour Osimhen, qui a encore de belles années européennes devant lui.