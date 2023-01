PSG : ça se précise pour Ayman Kari à Lorient

La suite après cette publicité

Le FC Lorient veut sérieusement se renforcer au milieu de terrain. Comme nous vous le révélions en exclusivité ces dernières heures, Jean-Victor Makengo (24 ans) était proche des Merlus, qui étaient sur le point de trouver un accord avec l’Udinese pour un transfert de plus de 10 M€. L’accord est désormais réel et sa signature n’a jamais été aussi proche puisqu’il se trouve en Bretagne pour y passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat. De quoi remettre en cause l’arrivée d’Ayman Kari du côté du Moustoir ? Pas forcément.

Selon nos informations, Lorient et le PSG poursuivent les discussions pour le jeune milieu de 18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025 dans la capitale et qui, comme révélé dans nos colonnes, va quitter Paris cet hiver. Comme indiqué par L’Équipe, un prêt incluant une option d’achat est maintenant sur la table entre les deux clubs, qui n’ont pas encore trouvé d’accord définitif. En attendant de savoir de quoi son avenir à court et moyen terme sera fait, Ayman Kari se trouve encore en région parisienne, prêt à réagir alors qu’il ne lui reste que quelques heures sur le mercato hivernal pour sceller son sort.

