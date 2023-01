PSG : Ayman Kari vers un départ en prêt cet hiver

La suite après cette publicité

Une nouvelle bataille se présente face à Ayman Kari. Après avoir décidé de rester au Paris Saint-Germain l’été dernier, comme nous vous le révélions, malgré de très nombreuses sollicitations extérieures, le milieu de terrain âgé de 18 ans a récemment paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur jusqu’en juin 2025. Arrivé en 2016 chez les Rouge et Bleu, en centre de préformation, le natif d’Ivry-sur-Seine fait partie des plus gros talents du club de la capitale, aux côtés de Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni ou encore El-Chadaille Bitshiabu.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il fait partie du Groupe Elite parisien, lui permettant de s’entraîner régulièrement avec Messi, Mbappé, Neymar & co. Mais contrairement à ces jeunes, qui pointent le bout de leur nez dans l’effectif de Christophe Galtier, Ayman Kari a été freiné par une blessure et a donc pris du retard. De quoi lui compliquer la tâche du côté du Parc des Princes, où il y a déjà embouteillage dans l’entrejeu (Verratti, Vitinha, Ruiz, Sanches, Soler, Danilo). Après avoir réalisé un très gros exercice 2021-2022 avec les U19 et contribué à la qualification en 8es de finale de Youth League cette saison (3 passes décisives en 5 matchs), le n°36 du Paris SG ne veut pas perdre de temps.

À lire

PSG : Christophe Galtier s’est expliqué avec Presnel Kimpembe

La Ligue 1 à fond sur un Kari courtisé en Europe

Selon nos informations, l’entourage du principal concerné et le PSG discutent pour un éventuel départ en prêt dès cet hiver. De nombreux clubs européens ont en tout cas manifesté leur intérêt pour Ayman Kari, comme le RB Salzbourg. Début janvier, le Hertha Berlin était même très avancé dans les négociations pour celui qui a été sacré Titi d’Or 2021 par l’association Les Titis du PSG. Mais la donne, à l’heure où nous écrivons ces lignes, a changé. Un club de Ligue 1, dont l’identité n’a pas filtré, a maintenant pris le dessus sur ce dossier. Une aubaine pour lui, qui, à choisir, favorise l’Hexagone.

La suite après cette publicité

Sans oublier que d’autres écuries françaises de l’élite restent à l’affut dans cette bataille, prêtes à accueillir l’international U19 (3 sélections), apparu dans le groupe de Christophe Galtier à 3 reprises cette saison. Les derniers jours du mercato hivernal 2023 promettent donc d’être agités pour Ayman Kari et le Paris Saint-Germain, qui n’était d’ailleurs, au début, pas forcément ouvert à l’idée de prêter son jeune joueur. En attendant de voir la promesse Ayman Kari exploser au plus haut niveau, l’Ivryen, buteur avec les U19 à Orléans (4-3) dimanche, a pu entrer en jeu à la place de Vitinha lors du match amical spectaculaire remporté face au Riyadh Season (5-4) de Cristiano Ronaldo.