Le PSG révèle le nom des 5 jeunes de son Groupe Elite

La nouvelle politique sportive enclenchée par le PSG englobe également sa gestion des jeunes du centre de formation. Bien trop souvent, les joueurs promus en équipe première n'ont pas joué et ont fini par se lasser avant de s'en aller, un peu dégoûtés, il faut bien le dire. Cette fois, la donne semble avoir changé car le club de la capitale révèle sur la page "effectif" de son site avoir créé un Groupe Elite dans lequel on retrouve 5 joueurs. D'après RMC, 7 ou 8 éléments devaient être choisis au préalable.

On retrouve quelques têtes un peu connues pour certains comme Warren Zaïre-Emery (16 ans), entré en jeu face à Clermont le week-end dernier, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club en championnat, mais aussi le gardien Lucas Lavallée (19 ans), le défenseur central El Chadaille Bitshiabu (17 ans), le milieu Ayman Kari (17 ans) et le milieu offensif Ismaël Gharbi (18 ans). À l'exception du portier dont la concurrence semble trop forte, ils pourraient tous entrer dans la rotation de Christophe Galtier cette saison.