PSG : Christophe Galtier encense Warren Zaïre-Emery pour sa première en Ligue 1

Après être entré en jeu lors du Trophée des Champions face au FC Nantes à Tel-Aviv, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery a disputé ce samedi soir ses premières minutes en Ligue 1. A 16 ans, 4 mois et 29 jours, cette entrée lui permet de devenir le joueur le plus jeune de l'histoire du club en championnat, battant ainsi le record de Kingsley Coman (16 ans, 8 mois et 4 jours) face à Sochaux en février 2013.

Interrogé au micro de Canal +, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier s'est d'ailleurs montré élogieux à l'encontre du natif de Montreuil, qui devrait glaner du temps de jeu au fil de la saison : «les mots c'est toujours flatteur pour un joueur. Warren est un joueur très sérieux et il a été très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes en Ligue 1. Je crois que c'est un des plus jeunes joueurs du PSG à jouer en Championnat. C'est important de joindre l'acte à la parole. La formation parisienne est d'un très haut niveau et faut que ces jeunes se sentent concernés.»