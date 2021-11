Bayern Munich : le FC Barcelone est passé à l'action pour Kingsley Coman !

La suite après cette publicité

À l’heure où son refus de prolonger son contrat fait beaucoup parler en Allemagne, Kingsley Coman (25 ans) s’est distingué dernièrement avec l’équipe de France. Brillant dans son rôle de piston face au Kazakhstan, l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain a rappelé, pour ceux qui en doutaient, qu’il était l’un des meilleurs attaquants de débordement de la planète football.

Mais à Munich, les négociations compliquées avec le clan Coman ont fini par lasser le Bayern. Pour rappel, le Français est lié jusqu’en 2023 et refuse toujours de prolonger. Résultat : les champions d’Europe 2020 seront sans doute obligés de le vendre l’été prochain, histoire de ne pas le voir quitter la Bavière libre de tout contrat l’année suivante.

Le Bayern ne veut qu’un transfert

D’ailleurs, l’après-Coman semble se mettre tout doucement en place. Jamal Musiala et Leroy Sané rendent de très belles copies et la direction munichoise a un oeil sur le marché (Luis Diaz et Antony) pour remplacer son attaquant. Une situation face à laquelle le FC Barcelone a tenté de jouer sa chance.

Sport nous apprend en effet que les Blaugranas ont demandé au Bayern le prêt du Français dès cet hiver. On le sait : Xavi, le nouveau coach du Barça, cherche à tout prix à recruter un ailier en janvier. Le nom de Raheem Sterling a souvent été évoqué, mais l’Anglais coûte cher (au moins 40 M€). Le prêt de Coman aurait été une bonne solution, d’autant que le joueur plait à Xavi depuis un petit moment. Malheureusement pour les Catalans, la réponse des Allemands a été claire : pas de prêt possible. Seul un transfert pourrait les faire changer d’avis.