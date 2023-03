Bayern Munich : le malaise João Cancelo enfle

La suite après cette publicité

Mercredi soir, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain vont se retrouver en Ligue des Champions. Pour ce 1/8e de finale retour, les Allemands partent avec une longueur d’avance, eux qui se sont imposés 1 à 0 le 14 février dernier au Parc des Princes. Ils espèrent poursuivre sur leur lancée à l’Allianz Arena. Oui, mais avec quelle équipe ? Comme Christophe Galtier, qui doit faire face à de nombreux forfaits, Julian Nageslmann va devoir faire des choix et trancher dans le vif au moment de composer son onze de départ.

Le technicien allemand utilise généralement un 4-2-3-1 en phase défensive et un 3-2-4-1 en phase offensive. Et d’après Sky Germany, le coach du Bayern Munich va miser sur un quatuor défensif composé d’Alphonso Davies (à gauche), de Matthijs de Ligt , Dayot Upamecano (dans l’axe), et Josip Stanišić (à droite). Sur les phases offensives, Davies et Coman évolueront en tant que pistons. Un rôle occupé à l’aller par João Cancelo (à droite), qui n’a aucune chance de débuter selon le média allemand. Le problème pour lui, c’est que Nagelsmann ne veut pas de deux latéraux offensifs. L’arrière-droit est souvent un joueur défensif si Davies est à gauche, précise Lukas Hörster, journaliste pour Fussball Transfers.

À lire

Bayern : Oliver Kahn n’envie pas la MNM

Victime des choix tactiques de Nagelsmann

Pas de quoi rassurer le Portugais, arrivé cet hiver à la surprise générale sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 70 millions d’euros. Moins utilisé à Manchester City, le polyvalent latéral, qui a démenti s’être brouillé avec Pep Guardiola, voulait se relancer au sein de l’écurie allemande. Avec Benjamin Pavard dans le dur et Noussair Mazraoui blessé, les Bavarois voulaient une pointure pour renforcer le poste d’arrière-droit. Ils n’auraient presque pas pu trouver mieux avec Cancelo. Depuis sa venue en Bavière, le joueur de 28 ans est apparu à 6 reprises toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Titulaire lors des 4 premiers matchs (contre Mayence, Bochum, Wolfsbourg et Paris), il avait délivré 2 assists en 2 rencontres. Puis il a enchaîné avec deux entrées en jeu par la suite face au Borussia M’Gladbach (75 minutes jouées) et l’Union Berlin (12 minutes jouées). Ce week-end face à Stuttgart (victoire 2-1), il n’est pas entré en jeu. Ce qui n’est pas toujours bon signe puisque c’était l’ultime répétition avant le match de Ligue des Champions. Mais son coach s’est montré clair à son sujet. Il va bien en ce moment. «Il ne transmet pas un sentiment de chute morale. Il est clair qu’il n’a pas encore intériorisé notre façon de jouer car c’est un style de jeu très différent de celui de Pep. Il a encore besoin de temps et nous le lui donnerons.»

Le Portugais commence à s’agacer

Le coach a aussi précisé que Cancelo n’a pas suffisamment joué dans un système à trois derrière et des pistons. Silencieux, le joueur a seulement publié un message sur les réseaux sociaux : «je ferai de mon mieux et laisserai Dieu faire le reste.» Pour la presse allemande, le latéral est mécontent. Bild explique que João Cancelo s’est isolé et n’a presque pas échangé avec ses collègues lors de la séance d’entraînement de dimanche destinée aux remplaçants. Puis, il s’est mis en colère en frappant très fort dans un ballon qui a survolé l’immeuble des bureaux du centre d’entraînement. Un geste d’agacement et de frustration. Sky Germany explique, de son côté, que le footballeur lusitanien est «calme mais frustré».

La suite après cette publicité

Il faut dire qu’être sur le banc, ce n’est pas vraiment ce qu’il était venu chercher en Allemagne. «Il a besoin de jouer pour être heureux et nous avons décidé de le laisser aller à Munich», avait expliqué Pep Guardiola au moment de justifier son départ cet hiver. Le Portugais, qui n’a joué que 191 minutes sur les 450 possibles lors des 5 dernières sorties de son équipe, s’attendait à autre chose. Il l’a d’ailleurs confirmé la semaine dernière lors d’une interview donnée à O Jogo. «Comme Pep l’a dit, je dois jouer pour être heureux.» Nagelsmann et le Bayern Munich savent quoi faire pour lui redonner le sourire.

Pour le retour Bayern - PSG, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur un doublé de Kylian Mbappe pour tenter de remporter 690 € (cote à 6,90, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.