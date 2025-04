Arsenal : la sortie forte de Mikel Arteta avant le retour contre le Real Madrid

Arsenal va essayer de verrouiller sa qualification mercredi contre le Real Madrid après son large succès à Londres la semaine dernière (3-0). Avec l’histoire riche des Merengues en C1, les Gunners veulent jouer la carte de la prudence malgré la large avance au tableau d’affichage. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur espagnol n’a pas mâché ses mots : «on aborde le match pour le gagner. Comme à Londres. Notre préparation a consisté à maîtriser les différentes phases du match pour maximiser nos chances de victoire. C’est notre état d’esprit et la façon dont nous allons jouer mercredi. Je le comprends parce que cela fait partie de leur histoire et ils ont le droit de parler de ce genre de scénarios. Ils vont essayer d’amener le jeu dans des endroits très différents de nos intentions. Nous devons montrer l’état d’esprit pour gagner. Être courageux, être dominant et être déterminé. Nous devons avoir la conviction que nous pouvons être meilleurs qu’eux et gagner le match».

«Quand vous devez créer une histoire et construire une histoire, vous devez d’abord être enthousiaste à ce sujet. Les joueurs doivent être préparés et vous devez être vraiment convaincu de ce que vous voulez accomplir. Il s’agit d’insister et d’avancer étape par étape. Il y a trois aspects, l’aspect physique, l’aspect émotionnel et le tactique. L’aspect émotionnel est vraiment important et je suis très rassuré par ce que l’équipe a fait toute la saison. Dans des contextes positifs et des contextes difficiles. Pour accéder à un quart de finale comme celui-ci, nous allons en profiter», a conclu Mikel Arteta.