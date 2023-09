Real Madrid : Joselu impressionné par Toni Kroos

Toni Kroos continue d’épater son monde ! Joueur talentueux, l’ex-international allemand (106 sélections, 17 buts) a su s’imposer dans toutes les équipes où il a joué, que ce soit en club ou en sélection. Présent dans l’effectif du Real Madrid depuis 2014, le natif de Greisfwald prouve, malgré ses 33 ans, qu’il est toujours capable de rayonner dans l’entrejeu du club madrilène par sa qualité de passe, sa technique, sa vision du jeu ou encore ses tirs de loin. Logiquement, son talent force l’admiration auprès de ses coéquipiers à l’image de Joselu.

Lors d’un entretien accordé à As, l’attaquant espagnol, recruté cet été par le Real Madrid, s’est dit impressionné par le niveau de jeu affiché par son partenaire en club. «Toni Kroos ? Il devrait avoir cinq Ballon d’Or ! C’est un joueur incroyable, capable de changer un jeu. C’est l’un des joueurs qui a le plus retenu mon attention au Real Madrid. Il ne perd jamais un ballon et joue avec une tempérance qui le rend différent. C’est un plaisir de jouer avec lui», a déclaré le joueur de 33 ans dans les colonnes du média ibère.