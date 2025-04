Real Madrid : Carlo Ancelotti lance l’opération remontada avant Arsenal !

Le Real Madrid est désormais condamné à l’exploit. Balayés par Arsenal et le génie de Declan Rice, auteur de deux bijoux sur coup franc, les Merengues n’auront d’autres choix que de réaliser une remontada historique, mercredi prochain, au Santiago Bernabéu afin d’espérer entrevoir les demi-finales de la Ligue des Champions. Dépassés par les événements du côté de l’Emirates Stadium (0-3), les coéquipiers de Kylian Mbappé devront, avant cela, gérer au mieux le déplacement à Alavés, ce dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Liga.

Le vestiaire du Real est déterminé

Relégué à quatre longueurs du FC Barcelone après sa défaite contre Valence le week-end dernier, le club madrilène doit impérativement s’imposer pour rester dans la course au titre. Présent, ce samedi, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a d’ailleurs rappelé l’importance de ce rendez-vous. «Tout le monde pense au match de mercredi mais demain il faut bien jouer et gagner. Dans le vestiaire, on parle de faire un bon match demain, de tout donner parce que c’est essentiel pour nous d’avoir à nouveau un bon feeling quand on joue».

Pour autant et malgré l’enjeu décisif de cette rencontre face au 17e du championnat espagnol, difficile pour les Merengues de ne pas déjà se projeter sur le choc retour face aux Gunners. Face aux journalistes, le technicien italien - qui a refusé de se prononcer sur son avenir - est d’ailleurs revenu plus en détails sur les raisons de la défaite des siens outre-Manche. «Chaque défaite est toujours la même. Quand vous perdez, ce sont des moments difficiles, mais vous devez penser à la façon de faire demi-tour et de penser à ce qui va arriver. Heureusement, le football vous donne une chance après chaque défaite».

Les Gunners sont prévenus…

Avant d’ajouter : «on a moins couru que l’adversaire, c’est clair. En ce sens, cela nous a touchés, mais ce n’est pas seulement cela. Il est clair qu’ils ont travaillé plus dur que nous. Ces dernières semaines, il y a eu une baisse au niveau général. On a encaissé trop de buts et il faut y mettre un terme car la solidité en défense est très importante, surtout au moment où les attaquants ne sont pas aussi efficaces». Conscient des fragilités de son collectif et du manque d’implication de certains cadres, Ancelotti a malgré tout affiché une très grande détermination avant ses retrouvailles avec Mikel Arteta.

«On va essayer de revenir. Madrid est la seule équipe à l’avoir fait autant de fois et nous sommes conscients que c’est difficile mais nous allons essayer jusqu’à la dernière minute et la dernière balle», lançait le Mister avant de conclure sur la programmation de ce match face à Alavés. «Ce n’est pas compréhensible que nous jouions dimanche avant la Ligue des Champions mais nous avons plus de 72 heures de repos et nous ne pouvons pas nous plaindre». Place désormais au spectacle avec deux représentations à ne louper sous aucun prétexte…