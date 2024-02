Le Havre ouvre une procédure contre la LFP après l’accord CVC

Le Havre se sent lésé. Après avoir publiquement remis en cause le contrat passé entre la LFP et le fonds d’investissement CVC en avril 2022 prévoyant 1,5 milliard d’euros en échange de 13% à vie du résultat net annuel de la LFP, le club normand s’est fendu d’un nouveau communiqué ce lundi. «Depuis le lendemain de sa montée en Ligue 1, le 2 juin 2023, le HAC est mobilisé pour faire valoir son statut de club de Ligue 1 à part entière. Un statut que tous lui reconnaissent, à l’exception de la Ligue de Football Professionnel, notamment dans la répartition des fonds issus de « l’accord CVC »», a tout d’abord précisé l’actuel 14e de Ligue 1.

Et d’ajouter : «puisque les dirigeants de la LFP restent sourds aux demandes du club de rétablir l’équité financière et donc sportive, le HAC poursuit son combat. La procédure sur le fond a débuté ce jour devant le tribunal judiciaire de Paris et le juge statuera dans les semaines à venir sur les demandes du HAC. Pour rappel, suite à l’accord passé entre le fonds d’investissement CVC et la LFP, le HAC n’a touché que 1,5 million d’euros, alors que ses concurrents directs au maintien en Ligue 1 ont perçu au moins 33 millions d’euros». Après l’échec de son appel d’offres concernant les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, les ennuis s’accumulent pour la LFP.