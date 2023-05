Mercato : le Real Madrid a choisi ses 4 recrues estivales

La suite après cette publicité

S’il y a un club qui a plutôt bien bossé sur le mercato ces dernières années, c’est le Real Madrid. Surtout en matière de recrutement de jeunes. Même s’il y a eu quelques échecs lors des dernières fenêtres estivales - Eden Hazard en tête de liste - les Merengues ont recruté des joueurs du calibre de Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ou Rodrygo pour un prix presque dérisoire au vu du niveau et du potentiel des joueurs concernés.

Une politique de recrutement de jeunes menée d’une main de maître par Juni Calafat, et qui devrait permettre au Real Madrid de traverser cette transition générationnelle en douceur, alors que de nombreux cadres de l’équipe comme Luka Modric ou Karim Benzema sont logiquement en fin de course au vu de leur âge. Comme l’explique AS, le Real Madrid a déjà un plan très clair pour cet été…

Du très beau monde

La direction souhaite ainsi recruter 4 joueurs. Deux noms sont déjà connus : Jude Bellingham, pour qui un accord serait en passe d’être trouvé. L’Anglais serait ainsi la grosse recrue de l’été, avec plus de 100 millions d’euros qui seront mis sur la table. Puis, vient Gabri Veiga, l’espoir du Celta de Vigo, impressionnant en Liga cette saison. Reste à voir s’il restera dans son club d’origine en prêt une saison de plus, ou s’il sera intégré à l’effectif de Carlo Ancelotti dès cet été.

Les deux renforts restants sont un peu plus flous. Le Real Madrid veut ainsi recruter un attaquant, et a une belle shopping-list à disposition. Si Haaland et/ou Mbappé sont plutôt attendus en 2023, les Madrilènes souhaitent un attaquant de pointe cet été. Deux noms semblent tout de même figurer en tête de liste : Harry Kane (Tottenham) et Dusan Vlahovic (Juventus). Enfin, un latéral droit est aussi souhaité. Le média espagnol cite Reece James de Chelsea comme le favori de la direction. Autant dire que le Real Madrid risque toujours d’avoir fière allure l’an prochain !