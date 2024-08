C1 : malgré la qualification, Lille n’a pas fait un bon match pour Meunier

Battu par le Slavia Prague ce mercredi (2-1) à l’extérieur, Lille a tout de même assuré l’essentiel grâce à sa victoire plus large lors du match aller (2-0). Une qualification obtenue pour la Ligue des Champions, mais non sans mal. Après la rencontre, Thomas Meunier l’a lui-même confirmé au micro de Canal.

«Ce n’était pas glorieux, c’était même terrible. En première période, on a peut-être eu un peu d’appréhension, on a refusé de jouer comme Lille l’avait montré ces dernières semaines. On ne construisait pas, on manquait d’agressivité, a pointé du doigt le Belge. Mais c’était aujourd’hui une belle atmosphère, contre une équipe du Slavia qui a tout donné, avec de l’impact physique. Ce n’était pas facile à gérer, ils étaient beaucoup plus en jambes qu’à l’aller. Mais quand on part avec un 2-0, c’est à nous de gérer, on était un peu victimes consentantes et sur notre seule action construite, on a fait la différence. Tout n’était pas mauvais, mais ce n’était pas un bon match de notre part.»