Dopage : Christophe Jallet est pessimiste pour Paul Pogba

Le couperet est tombé jeudi. Testé positif à la testostérone en août à l’occasion d’une rencontre de Serie A entre la Juventus Turin et l’Udinese, Paul Pogba a été suspendu de toute activité liée au football pendant quatre ans par le tribunal antidopage italien. Bien que le Français ait informé son intention de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport, ce dernier ne pourrait plus jouer ou même s’entraîner jusqu’en septembre 2027 si la sanction venait à être confirmée. Déjà âgée de 31 ans, reverra-t-on alors «La Pioche» fouler les pelouses ? À cette question, Christophe Jallet a un avis tranché.

«Quatre ans, ça va être compliqué de s’en relever, surtout sans compétition. Sur les deux dernières années, il a enchaîné les déboires autour de sa vie personnelle et sur le terrain avec beaucoup de blessures. Donc si on ajoute deux ans d’inactivité, ça va être compliqué pour Paul (Pogba ndlr). Mais il a une grosse force de caractère donc j’espère qu’il n’aura que deux ans et qu’il parviendra à prouver sa bonne foi. Il ne faut pas tirer un trait sur sa carrière. Mais c’est dommage car c’est un peu la chute de l’enfant prodige», a exprimé l’ex-international français et désormais consultant pour Canal+.