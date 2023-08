PSG : Renato Sanches va filer à l’AS Roma !

De quoi rassurer José Mourinho. Après Houssem Aouar et Evan Ndicka, l’AS Roma devrait mettre la main sur Renato Sanches. Magnifique sous les couleurs du LOSC, avec qui il a remporté le championnat de France en 2021, le Portugais n’aura pas réussi à faire son trou au Paris Saint-Germain. La faute à des blessures à répétition surtout. Mais à seulement 25 ans, le milieu de terrain est loin d’être fini.

À la recherche d’un buteur, Rome cherchait aussi à renforcer son entrejeu. Renato Sanches est désiré depuis un moment, et le dossier pourrait être bouclé sans plus tarder. La Gazzetta dello Sport annonce un accord entre le PSG et le club italien pour un prêt avec option d’achat pour le joueur de 25 ans. Ce dernier rejoindra l’Italie après la tournée estivale en Asie. Si de base, Renato Sanches aurait préféré un transfert vers un club jouant la Ligue des Champions, les bonnes relations entre les deux clubs auraient facilité les négociations. À lui désormais de prouver qu’il peut encore jouer de manière régulière, et à un bon niveau.

