Bundesliga

Bayern Munich : mauvaise nouvelle pour Konrad Laimer

Par Josué Cassé
Konrad Laimer @Maxppp

Ce jeudi, le Bayern Munich a communiqué sur la blessure au mollet gauche de son milieu Konrad Laimer. L’international autrichien de 28 ans a, en effet, contracté, une déchirure musculaire au mollet gauche lors de la victoire du Bayern (3-1) mercredi à Cologne.

«Le Bayern Munich devra se passer de Konrad Laimer pour une durée indéterminée», précise le leader de la Bundesliga dans son communiqué. Reste désormais à savoir quand Laimer pourra donc faire son retour à la compétition.

