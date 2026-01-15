Bundesliga
Bayern Munich : mauvaise nouvelle pour Konrad Laimer
Ce jeudi, le Bayern Munich a communiqué sur la blessure au mollet gauche de son milieu Konrad Laimer. L’international autrichien de 28 ans a, en effet, contracté, une déchirure musculaire au mollet gauche lors de la victoire du Bayern (3-1) mercredi à Cologne.
«Le Bayern Munich devra se passer de Konrad Laimer pour une durée indéterminée», précise le leader de la Bundesliga dans son communiqué. Reste désormais à savoir quand Laimer pourra donc faire son retour à la compétition.
