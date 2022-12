West Ham : David Moyes ferme la porte au départ de Declan Rice

La suite après cette publicité

Sous contrat avec les Hammers jusqu’en juin 2024, Declan Rice est l’un des joueurs les plus courtisés du Royaume. Et bien qu’il dispose d’une option permettant à son club d’étendre son bail pour douze mois supplémentaires, plusieurs cadors de Premier League - tels que Chelsea et Manchester United - sont déjà à l’affut quant à l’avenir du milieu défensif anglais.

Si son départ est tout de même attendu cet été, David Moyes ne veut pas entendre parler de la possibilité de le voir quitter Londres cet hiver. « Il n’y a aucune chance que Declan Rice parte pendant ce mercato si c’est ce dont vous parlez », a ainsi déclaré son entraîneur, David Moyes, en conférence de presse avant la rencontre face à Brentford, ce vendredi (20h45).

