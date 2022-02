Sénégal : Edouard Mendy meilleur gardien de la CAN 2021

Une réelle consécration pour le Sénégal en ce début de mois de février au Cameroun. Après le sacre du Sénégal à la séance des tirs au but aux dépens de l'Egypte, la Confédération Africaine de Football a décoré Sadio Mané du titre de meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais pas que.

En effet, l'instance panafricaine a également décerné le titre de meilleur gardien de la compétition au portier sénégalais Edouard Mendy. Le gardien de Chelsea n'avait pas participé aux deux premières rencontres des Lions en raison du Covid-19, mais a joué ensuite un rôle important dans le premier sacre du Sénégal à la CAN de son histoire, avec trois clean-sheets et deux penalties arrêtés face aux Pharaons en finale lors de la séance de tirs au but.