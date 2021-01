EFL Cup : Tottenham file en finale !

Avant le derby de Manchester entre United et City ce mercredi soir, Tottenham accueillait Brentford pour la première demi-finale de l'EFL Cup. José Mourinho décidait d'aligner une équipe proche de son équipe type puisqu'Harry Kane et Heung-min Son étaient tous deux sur le terrain au coup d'envoi. Ce qu'on peut dire c'est que les Londoniens se sont fait peur et ont attendu la seconde période pour se mettre vraiment à l'abri et décrocher leur ticket pour la finale.

La suite après cette publicité

En première période, rapidement, c'est Moussa Sissoko qui trouvait la faille sur une passe du latéral Reguilon (12e). Mais ensuite, si les Spurs ont eu les meilleures occasions, ils se sont montrés attentistes. En seconde période, les visiteurs pensaient revenir au score, mais le but de Toney était refusé pour un hors-jeu relativement discutable avec l'aide de la VAR (63e). Sept minutes plus tard, les pensionnaires du Hotspur Stadium s'offraient de l'air grâce à Heung-min Son sur une passe de Tanguy Ndombélé (2-0, 70e). Pour ne rien arranger, Brentford écopait d'un rouge pour un tacle horrible de Josh Dasilva sur Pierre-Emile Hojbjerg contraint de sortir la jambe en sang. Les joueurs de Tottenham pourront maintenant regarder tranquillement le derby de Manchester et découvrir leur adversaire.