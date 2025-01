Franck Haise peste contre l’état de la pelouse lors de Nice-Rennes

Les années se suivent et se ressemblent à Nice. Pourtant changée l’été dernier, la pelouse de l’Allianz Riviera était dans un état déplorable pour la rencontre de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Stade Rennais, remportée par les locaux (3-2). Attaquée par un champignon en fin de saison dernière, la pelouse avait été totalement refaite par NES, l’entreprise en charge de l’entretien, mais force est de constater que rien n’y fait. Un constat partagé par Franck Haise ce vendredi soir en conférence de presse.

« J’ai découvert ça ce matin en arrivant pour la mise au vert. Ce n’est pas une pelouse digne d’un club comme Nice et d’un club de Ligue 1, c’est tout, s’est plaint le technicien niçois en marge de la rencontre, De loin, quand je suis arrivé ce matin, je me suis dit : ‘tiens, c’est pas mal’. Mais une fois dessus, c’est une catastrophe. Voilà, mais moi, je n’ai pas eu d’explication. Et le club non plus n’a pas eu d’explication. Le terrain n’était déjà pas très bon avant. Mais là il est encore plus mauvais ». Malgré une météo agréable sur la Côte d’Azur depuis plusieurs semaines, l’entretien de la pelouse laisse à désirer à Nice, ce qui n’est pas au goût de la mairie qui avait déjà prononcé une mise en demeure contre NES en août dernier.