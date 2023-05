Burnley : la comparaison étonnante du président Alan Pace sur Vincent Kompany

Vincent Kompany va poursuivre son aventure avec Burnley. Après une saison exceptionnelle avec le club basé dans le Lancashire, ponctuée par le titre en Championship, l’antichambre du football anglais, et la montée en Premier League dès le prochain exercice donc, l’entraîneur belge a été récompensé avec un nouveau contrat d’une durée de cinq ans. Arrivé en Angleterre l’été dernier à la suite d’une expérience concluante du côté d’Anderlecht, Vincent Kompany s’épanouit à Burnley mais son CV commence à prendre de l’épaisseur et il pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, partir vers de nouveaux horizons, c’est en tout cas le doute qu’a laissé planer son président lors d’une interview accordée à la BBC Radio Lancashire.

La suite après cette publicité

«Il y a toujours des rumeurs. Il n’est pas question pour moi de le virer un jour, car c’est une autre histoire. Ce qui m’inquiète, comme j’ai essayé de le lui expliquer, c’est que c’est comme sortir avec la plus belle fille de la ville, tout en sachant qu’il n’y a probablement aucune chance qu’elle vous épouse un jour. Mais tout le monde veut l’épouser. Alors c’est comme si on se demandait combien de temps on peut sortir ensemble, combien de temps on peut rester ensemble, combien de temps on peut rester un couple. J’espère que ce sera pour très, très, très longtemps. Mais c’est à 'elle’ de décider», a notamment confié Alan Pace. Une comparaison pour le moins étonnante et amusante !

À lire

Burnley s’offre définitivement Jordan Beyer