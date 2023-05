Vincent Kompany prolonge cinq ans avec Burnley

L’aventure se poursuit entre Vincent Kompany et Burnley. Arrivé l’été dernier chez les Clarets, l’entraîneur de 37 ans a permis au club situé dans le Lancashire de monter en Premier League l’an prochain après avoir remporté la Championship cette saison. Un magnifique exercice 2022-2023 logiquement récompensé pour l’ancien joueur de Manchester City.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué officiel, la direction de Burnley a annoncé que l’ex-international belge prolongé de cinq ans à la tête du club. Kompany a pris la parole après cette prolongation. « Je me suis sentie bien dès le début avec Burnley et Turf Moor, et c’est pourquoi nous avons signé pour les cinq prochaines années. Avec les supporters, nous avons refait de Turf Moor une forteresse et nous continuons à nous tourner vers l’avenir et à faire en sorte que Burnley s’améliore à chaque pas. »

À lire

Chelsea écarte la piste Nagelsmann et pense à Vincent Kompany !