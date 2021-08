Barça : la réponse d'Ilaix Moriba à Ronald Koeman

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Ronald Koeman n'a pas été tendre hier avec Ilaix Moriba. L'entraîneur des Blaugranas a reproché au jeune milieu de terrain et à son entourage de préférer l'argent au projet sportif proposé par son club formateur. «Sa situation est horrible. Il est l'avenir du club mais il ne joue pas et n'est pas avec nous. Je sais, par le club, ce que le Barça veut offrir au joueur. Mon conseil est que l'argent n'est pas la chose la plus importante mais c'est de jouer des matches. Mais le joueur et son entourage décident différemment. Je suis déçu de cela. Je crois plus aux choses liées au football qu'aux contrats. A 18 ans, l'argent ne peut pas être si important», confiait notamment le Néerlandais.

Le jeune joueur n'a pas attendu longtemps pour répondre à celui qui l'a lancé chez les professionnels la saison dernière. Sur Instagram, il s'est fendu du message suivant : «Des milliers de rumeurs et personne ne connaît la vérité.» Sous contrat jusqu'en 2022, Moriba a pour le moment refusé les propositions de prolongation des Culés. Ces derniers ont déjà affirmé qu'ils n'amélioreraient pas leur offre et, en guise de punition, ont envoyé l'international U17 en réserve où il y restera tant que sa situation contractuelle ne bougera pas.