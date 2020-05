OM : la réponse de Frank McCourt sur les rumeurs autour de la vente du club

Entre le départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir incertain d'André Villas-Boas et les rumeurs concernant la vente du club, l'Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences. Vendredi soir, le président de la formation phocéenne Jacques-Henri Eyraud est sorti du silence et a fait le point sur de nombreux sujets. Et ce samedi, c'est le propriétaire Frank McCourt qui s'est exprimé.

Dans une lettre adressée à l'AFP, l'homme d'affaires américain a envoyé un message au technicien portugais, expliquant qu'il voulait le voir continuer l'aventure dans le sud de la France. Mais McCourt a aussi évoqué les rumeurs sur la vente de son club, et a donc «réaffirmé à quel point il était pleinement engagé envers l'OM et le projet pour les années à venir». Le Bostonien n'a donc pas l'intention de quitter, et donc de vendre, le club olympien.