Euro 2024 : énorme alerte pour Robert Lewandowski et la Pologne

Vendredi, l’Euro 2024 sera officiellement lancé avec la rencontre entre l’Allemagne, le pays-hôte, et l’Écosse. Un tournoi continental particulièrement ouvert avec plusieurs grosses escouades et des équipes portées par de grands noms capables de faire la différence. C’est notamment le cas de la Pologne avec Robert Lewandowski. Toujours plus ou moins au rendez-vous avec sa sélection, le buteur du FC Barcelone était titulaire lors du match amical de sa sélection ce lundi face à la Turquie.

Et rien ne s’est passé comme prévu pour les Blancs et Rouges. Auteur de l’ouverture du score, Karol Swiderski, le buteur du Hellas Vérone, a cédé sa place en se blessant à la cheville sur sa célébration. Alors qu’Arkadiusz Milik était également sorti sur blessure vendredi, le sélectionneur polonais Michal Probierz a également perdu Robert Lewandowski. Ressentant une gêne au genou droit, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection a cédésa place à la 33e minute. Une sortie qui ne présage rien de bon pour la Pologne et un terrible coup dur pour l’ancien du Bayern Munich qui s’apprêtait sûrement, à 39 ans, à disputer son dernier Euro.