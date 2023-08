Le coach de Fulham accepte de laisser partir Tosin Adarabioyo à Monaco

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions il y a quelques heures, l’AS Monaco et Fulham ont intensifié les discussions autour de Tosin Adarabioyo et ne sont plus très loin d’un accord. Il faut dire que la situation a quelque peu changé au sein du club londonien au sujet de son défenseur central anglais de 25 ans. Si la volonté des Cottagers a toujours été de le vendre à Tottenham, la posture du joueur, qui a toujours été celle de vouloir rejoindre à tout prix la Principauté, est en train de faire plier Fulham. Un dernier épisode en date a notamment changé la donne selon nos informations.

Lors d’un entraînement, il y a quelques jours, Tosin Adarabioyo a affiché clairement son mécontentement en plein entraînement, en récupérant ses affaires à la suite d’une remobilisation de son coach Marco Silva qui demandait à ceux qui n’étaient pas concernés par le club et qui ne voulaient pas rester de s’en aller. Une directive que le joueur avait alors suivie à la lettre. Conscient qu’il n’est pas bon de conserver un joueur contre son gré pour le bien-être du groupe, le coach portugais pousse en coulisse et aurait même donné son accord pour qu’on laisse partir le joueur à Monaco. D’ailleurs, le soir même, les discussions autour d’un transfert reprenaient entre Fulham et le club de la Principauté…