L’AS Monaco et Fulham sont proches d’un accord pour Tosin Adarabioyo

L’AS Monaco n’a pas lâché le morceau. Cet été, les pensionnaires du stade Louis II avaient fait de Tosin Adarabioyo une priorité. Mais ce dossier a traîné en longueur. Plusieurs raisons ont expliqué cela. Tout d’abord, Fulham préférait vendre son joueur à Tottenham. Mais le défenseur central, lui, préférait rejoindre la Principauté.

Entre-temps, d’autres écuries, dont l’OGC Nice, se sont penchés sur le cas du joueur sous contrat jusqu’en 2024. Et après un long poker menteur et d’âpres négociations, tout semble enfin s’accélérer lors de cette dernière semaine de mercato estival. Selon nos informations, les Monégasques et les Cottagers sont proches d’un accord pour le transfert de Tosin Adarabioyo.

Monaco et Fulham se sont rapprochés

C’est d’ailleurs ce dernier qui a débloqué ce dossier en menaçant de rester au bout de son contrat et de s’en aller libre. Fulham a donc décidé d’accéder à ses demandes et de le vendre à Monaco. Il reste encore des détails à régler mais l’opération avance bien depuis ces dernières heures. Un accord pourrait même être trouvé.

Selon nos informations, les deux clubs discutent autour d’un transfert de 12-13 millions d’euros. On se rapproche donc des demandes de Fulham, qui attend 15 millions d’euros. En ce qui concerne le joueur anglais, c’est un contrat longue durée qui l’attend sur le Rocher puisqu’il devrait signer a priori 5 ans. Ce qui est sûr, c’est que Monaco a accéléré et a bon espoir de tout boucler très vite.