OM : les étranges explications de Jorge Sampaoli sur le nul à Troyes

Après une qualification bien payée en milieu de semaine contre Qarabag, à Bakou, l'Olympique de Marseille retrouvait son pain quotidien avec le championnat ce dimanche, à 17 heures, dans l'Aube, contre Troyes, 20e de Ligue 1. Au-delà du long voyage entre l'Azerbaïdjan et la France, on se disait quand même que l'OM avait une belle opportunité de mettre Nice à trois points et Rennes à six.

En plus de cela, les Troyens faisaient beaucoup de mauvais choix et lors de l'une des rares entrées des Marseillais dans la surface adverse, Mattéo Guendouzi était fauché dans la surface et Payet transformait avec brio le penalty. Mais, une nouvelle fois, l'OM a reculé, abandonné le ballon, s'est fait balader par un groupe troyen vraiment valeureux. Mais visiblement, Jorge Sampaoli n'était pas d'accord avec cela malgré le résultat final (1-1).

Sampaoli analyse le match différemment

« Je pense qu’on a bien contrôlé le match, tout au long de ces deux heures, il y a eu des difficultés à la fin et on a fait match nul. C'était difficile pour nous, cette intensité sur le terrain. On aurait pu gagner, tous les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient sur le terrain », a-t-il commencé par expliquer avec des traits assez fatigués, avant de poursuivre.

« Oui il y a eu des difficultés pendant ce match, nous avions un voyage très long, c'est difficile de jouer. Ce n'était pas volontaire de laisser le ballon à l'ESTAC. Nous allons pouvoir nous reposer et travailler sur ça », a-t-il conclu dans une conférence de presse rapide. Mais il va falloir vite reprendre sa marche en avant puisque le week-end prochain, c'est Monaco qui arrive et Nice se présentera aussi à l'Orange Vélodrome dans ce mois de mars de tous les dangers.