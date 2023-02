Chelsea : mauvaise nouvelle pour Thiago Silva

Une mauvaise nouvelle de plus du côté de Chelsea. Alors que le club londonien traverse une énorme tempête malgré son mercato hivernal de luxe, un nouveau problème s’est ajouté par-dessus le calvaire que vivent les Blues depuis plusieurs mois : la blessure de leur capitaine Thiago Silva dimanche dernier face à Tottenham (2-0). Ce mardi, l’actuel 10e de Premier League a publié un communiqué officiel à propos de l’état de santé du Brésilien.

La suite après cette publicité

« Après s’être blessé au genou lors de la première mi-temps du match de dimanche contre Tottenham Hotspur, Thiago a subi des examens complémentaires et un scanner à son retour au centre d’entraînement lundi. Les résultats de ces examens ont confirmé que les ligaments du genou de Thiago sont endommagés et il va maintenant travailler en étroite collaboration avec le département médical du club pendant sa rééducation afin de revenir à l’action dès que possible. »

À lire

Chelsea : N’Golo Kanté va enfin prolonger !